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Safranbolu'da dilencilere yönelik çalışma

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

05.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:19Safranbolu'da dilencilere yönelik çalışma
'ün ilçesinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde ve meydanlarda dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürürken, insanların yoğun olduğu yerlerde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilenen, şehir dışından geldikleri belirlenen ve yüklü miktarda para ile yakalanan dilencilere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. - KARABÜK

Zabıta Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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