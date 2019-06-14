14.06.2019 16:39
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Safranbolu'da ekipler çalışmalara ara vermiyor

Safranbolu

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler bir yandan asfalt, yama, yol genişletme, taş duvar yapımına devam ederken diğer yandan vatandaşların talepleri ve belediye programı dahilinde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin Belediye Fen İşleri Müdürlüğü programı içerisinde çalışmalarına devam ettiğini, bununla birlikte muhtarlar ve vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını kaydetti.

Belediyenin tüm birimleri ile 7/24 vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Köse, " Amacımız, geçmişten bizlere miras kalan bu güzel kentte hem vatandaşlarımız ve yerli-yabancı misafirlerimiz açısında daha yaşanılır bir Safranbolu oluşturmak hem de gelecek kuşaklara aldığımız bu emaneti aynı güzellikte bırakmak. Bu nedenle belediyemiz tüm çalışanları ile vatandaşlarımızın hizmetinde. Esentepe ve Barış Mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızın ardından ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda çalışmalar süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen Safranbolulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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