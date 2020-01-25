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Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

25.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:34Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı
Belediyesi tarafından 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Elazığ'da deprem mağduru vatandaşlara destek olmak için Safranbolu Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Battaniye, mont, çorap, kışlık ayakkabı, bere, atkı, kazak, bebek maması, konserve yiyecek, gıda kolisi ve benzeri yardımlarınızı Kıranköy Belediye ile Tarihi Çarşı Belediye, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM) ile Hayır Çarşısı'na getirebilirsiniz." denildi.

Safranbolu, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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