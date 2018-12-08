TEMA Vakfı Karabük
İl Temsilciliği, TEMA Vakfı Safranbolu
İlçe Sorumluluğu ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Genç
TEMA Topluluğu tarafından Safranbolu'da erozyona karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı
'ndan başlayan, Toplum Gönüllüleri Vakfı
, SosyalBen Vakfı ve Denge Tekeri Bisiklet grubu üyelerinin deste verdiği yürüyüş KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
önünde son buldu.
TEMA Vakfı Safranbolu İlçe Sorumsu Fatih
Samray, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, erozyonun Türkiye
topraklarının en büyük sorunu olduğunu söyledi.
Türkiye topraklarının yüzde 90'ından fazlasının erozyona maruz kaldığını ifade eden Samray, "Bu toprakların çok büyük bir kısmını tarımsal alan oluşturuyor. Tarımsal alanı oluşturan toprakların yüzde 70'inden fazlası şiddetli erozyona tabi. Bu çok büyük bir sorun. Eğer bunun önüne geçilemezse önümüzdeki 30 sene çok büyük bir gıda sorunları yaşanacaktır. Bizde toprağımıza sahip çıkmak için 'Umut Yeşertiyoruz' sloganıyla böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.
Karabük,Safranbolu
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:20