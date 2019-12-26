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Safranbolu'da "Etkili İletişim" semineri

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Etkili İletişim" semineri düzenlendi.

26.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:54 Safranbolu'da
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Etkili İletişim" semineri düzenlendi.

Safranbolu Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlennen seminere, kurum yetkilileri, Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan , yapılan seminerde "Hayat Boyu Öğrenme" kapsamında Safranbolu'da bugüne kadar çok sayıda kursiyerin kurslara katılım sağladığı, bu bağlamda kursiyerlerle iletişim ve etkileşimin önemli olduğunu belirtti.

Gümüş, "Dünya sosyal, kültürel ve teknoloji olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşamaktadır. Bu baş döndürücü değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, yaşadıkları ortama ve hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi de kendini yenilemesi ile mümkündür. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. Bu bağlamda icra edilen kurs faaliyetleri ile bireyler değişimi ve dönüşümü anlamlandırabilmektedir. Faaliyetleri yaparken, insan etkileşiminin en değerli ögesini oluşturan iletişimin çok önemli olduğunu, iletişim iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile ilgili bir süreçtir. Bu sürece katılanların ortak hedefe ve sonuca ulaşması iletişim yöntemlerinin doğru kullanılmasına bağlıdır. Çünkü iletişim sürecinin niteliği, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir" dedi.

Gümüş, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, Gümüş, Güncel

Kaynak: İHA

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