Safranbolu'da ev yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

02.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Davutobası köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın sırasında evde bulunan 94 yaşındaki Rukiye Gündüz, komşularının yardımıyla korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen Gündüz, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu’da ev yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Safranbolu'da ev yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim etti - Haber 16:51: Kahramanmaraş'ta sıra kavgasında 2 kişi gözaltına alındı - Haber 16:51: ADANA Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek yaktı: 'Allah'ım, ne olur ona bir şey olmasın' - Haber 16:51: Antalya'da caretta caretta yuvalarına "hendekli" önlem - Haber 16:51: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, AB Libya Büyükelçisi Bugeja ile görüştü - Haber 16:38: Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti - Spor 16:11: Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı - Haber 15:52: Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu - Haberler 15:27: Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak - Haber