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Safranbolu'da "halk günü" toplantısı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

12.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:36Safranbolu'da
Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Köse, vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyip değerlendirmek üzere her hafta vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Köse, amaçlarının halkın sorunlarını, taleplerini bire bir dinlemek, birlikte çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.

Halk Günü Toplantılarının amacına ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Köse, "Biz sosyal ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile her daim halkımız ile iç içeyiz. Tabii ki bu bağlamda halkımızın sorunlarına istişare içerisinde çözüm üretmek için yine halkımız ile beraber gayret göstereceğiz. Bu anlamda da mahalle ve esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra halk toplantıları da bizim için önemli. Yine meydanlarda, sokaklarda yani her yerde vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Ben bizlere güvenen, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Safranbolu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatırım" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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