Safranbolu'da Halk Toplantısı

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısı kapsamında vatandaşlarla buluştu.Safranbolu Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda vatandaşlar, şikayet ve isteklerini iletti.Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Ürkmezer, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren konularla ilgili müdürlere sorunların çözümü konusunda talimat verdi.Ürkmezer, yaptığı konuşmada, amaçlarının Safranbolu'ya ve halka hizmetin en iyisini vermek olduğunu söyledi.Hizmetin hızlandırılabilmesi adına hep birlikte görüşmenin daha yararlı olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözüme ulaştırmak. Her pazartesi vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birim müdürlerimizle birlikte onların sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını bu toplantılar sayesinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.