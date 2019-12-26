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Safranbolu'da "halk" toplantısı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

26.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:02 Safranbolu'da
Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen yılın son halk günü toplantısında vatandaşları tek tek dinleyen Köse, gerekli notları alarak taleplerin takip edileceğini belirtti.

Sorun ve taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulmaya gayret gösterileceğini belirten Köse, "Halk günü toplantılarına başlamamızın ana nedeni, vatandaşlarımızın Safranbolu Belediyesinden yapılmasını istedikleri hizmetleri ilk ağızdan iletebilmeleri ve sorunlara karşılıklı istişare içerisinde çözüm üretebilmek. Halkımızın yoğun katılımı ve olumlu geri dönüşleri doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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