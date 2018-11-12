Safranbolu'da Halk Toplantısı Yapıldı

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, halkın sorunlarını dinledi.
Ürkmezer, düzenlenen toplantıyla ilçe halkıyla bir araya geldi.
Toplantıda yaptığı konuşmada, devletin vatandaşı için var olduğunu, ihtiyaçların vatandaş odaklı yürütüldüğünü, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu dile getiren Ürkmezer, şunları kaydetti:
"En doğru hizmeti verebilmenin yolu birebir iletişimle olur. Vatandaşların istek, arzu ve şikayetlerini dinleyerek, vatandaş ve devlet buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık
ve belediye olarak çalışmalarımızı vatandaş odaklı sürdürüyoruz ve vatandaşımızın bize birinci ağızdan sorunlarını aktarabilmeleri için başlattığımız halk toplantılarının ciddi anlamda yararlarını görüyoruz."
Ürkmezer, daha sonra halk toplantısına katılanların ilettikleri sorun ve taleplerini dinledi.
Fatih,Safranbolu
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:24