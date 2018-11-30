Safranbolu'da İğne Oyası Kursu

30 Kasım 2018 Cuma 16:55



30 Kasım 2018 Cuma 16:55

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan iğne oyası kursuna yoğun ilgi var.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAKEM'de bir çok dalda yüzlerce kurs açtıklarını söyledi.Kurslara özellikle ev hanımların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ürkmezer, "SAKEM'de kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatıyor ve modern tasarımlara dönüştürüyor. Bu sayede hem kültürümüzü devam ettirme hem de yeni tasarımlarla modaya uygun ürünler elde etme olanağı buluyor.Kurslarımızdan eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletme ve atölyelerde, moda evlerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar." dedi.