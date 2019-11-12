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Safranbolu'da ihtiyaç sahiplerine 1 milyon lira yardım

Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 1 milyon liralık yardım yapıldı.

12.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:34Safranbolu'da ihtiyaç sahiplerine 1 milyon lira yardım
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 1 milyon liralık yardım yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan 2019 yılı 10 aylık yardım faaliyet raporunda nakdi, gıda, eğitim, yakacak, barınma, tek seferlik ve elektrik tüketim desteği gibi yardım türlerinde toplamda bin 108 aile olmak üzere 3 bin 470 kişiye 1 milyonluk yardım yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, devlet olarak vatandaşların her konuda 24 saat yanlarında olduklarını söyledi. Yardımların devam edeceğini ifade eden Ürkmezer, "Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her an uzatmakta onları hiçbir şeyden mahrum etmemektedir. Bizler de yapılan bu yardımları vatandaşlarımıza doğru ve uygun bir şekilde ulaştırmak için tüm kurumlarımız ve muhtarlıklarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız projelerle ve kaymakamlığımız ve bağlı tüm kurumlarımızla birlikte geleceğe güvenle bakan, güçlü ve sosyal bir toplum olma yolunda vatandaşlarımızın sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmalarımız son hızla devam edecektir" diye konuştu.

Ürkmezer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 2019-2020 yılında yapılacak kömür dağıtımının da başladığını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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