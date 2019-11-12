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Safranbolu'da ihtiyaç sahiplerine 1 milyon lira yardım

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) yılın ilk 10 ayında bin 108 aileye 1 milyon lira yardımda bulunduklarını belirtti.

12.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:12Safranbolu'da ihtiyaç sahiplerine 1 milyon lira yardım
Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) yılın ilk 10 ayında bin 108 aileye 1 milyon lira yardımda bulunduklarını belirtti.
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SYDV tarafından hazırlanan 2019 yılı 10 aylık yardım faaliyet raporunda nakdi, gıda, eğitim, yakacak, barınma ve elektrik tüketim desteği gibi yardım türlerinde toplamda bin 108 aile olmak üzere 3 bin 470 kişiye 1 milyon liralık yardım yapıldığını söyledi.
Her konuda vatandaşların 24 saat yanlarında olduklarını ifade eden Ürkmezer, "Devletimiz toplumun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her an uzatıyor ve onları hiçbir şeyden mahrum etmiyor. Bizler de yapılan bu yardımları vatandaşlarımıza doğru ve uygun bir şekilde ulaştırmak için tüm kurumlarımız ve muhtarlıklarımızla gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Ürkmezer, SYDV tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 2019-2020 yılında yapılacak kömür dağıtımının da başladığını sözlerine ekledi.

Safranbolu, Güncel

Kaynak: AA

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