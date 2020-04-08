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Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki köy mahalleri ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.

08.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde iki köy mahalleri ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi korona virüs sayısının fazla olması dolayısıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ve Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakasının olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla adı geçen köyler, mahalleleri ile birlikte 08.04.2020 tarihi saat 18.00'dan itibaren 22.04.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel
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