Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki köy mahalleri ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.

08.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:36
Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde iki köy mahalleri ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.
Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi korona virüs sayısının fazla olması dolayısıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ve Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakasının olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla adı geçen köyler, mahalleleri ile birlikte 08.04.2020 tarihi saat 18.00'dan itibaren 22.04.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu'da iki köy karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:17: Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 812 oldu - Haber 20:15: Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi - Haber 20:14: Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 812 oldu - Haber 20:14: Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor - Haber 20:14: Çavuşoğlu Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile telefonda görüştü - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: "Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin