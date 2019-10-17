Haberler » Güncel » Safranbolu'da ilaçlama çalışması

Safranbolu'da ilaçlama çalışması

Safranbolu ilçesinde belediye tarafından ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

17.10.2019 16:36Safranbolu'da ilaçlama çalışması
Safranbolu ilçesinde belediye tarafından ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri tarafından Safranbolu genelinde kış öncesi ilaçlama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşların yoğun talep ettikleri ilaçlama konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaz döneminde sık sık yaptığımız ilaçlama çalışmalarını kış ayında da sabah ve akşam belirli saatlerde yapmaya devam edeceğiz. Sıcaktan soğuğa geçiş döneminde sinek ve böcek yoğunluğuna karşı, araç ile gezici ilaçlama yöntemini kullanarak periyotlar halinde farklı bölgelere ilaçlama yapacağız" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye sözlü tepki
18:50 Kartal'da yangın
18:50 Kartal'da yangın
18:49 Mardin nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı
18:46 Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti
18:46 Kayseri'de trafik uygulamaları
18:44 İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı
17.10.2019 18:52:29