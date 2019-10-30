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Safranbolu'da ilk yardım eğitimi

Safranbolu Belediyesi tarafından personele yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

30.10.2019 16:08Safranbolu'da ilk yardım eğitimi
Safranbolu Belediyesi tarafından personele yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Eğitim, Safranbolu Kültür ve eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesi'nde ilk yardım eğitmenleri Türkan Türkmen Subaş ve Rabia Or tarafından verildi.
Personele, solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme ve yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler verildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katıldığı eğitime belediyedeki tüm birimlerden katılım sağlandı.

Yönetmelik kapsamı tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele bu tür eğitimlerin verilmesinin önemine değinen Başkan Köse, eğitimlerin çok faydalı olacağını söyledi.
İlk yardım konusundaki hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsediğini belirten Köse, "Belediyemizde özellikle ağır işlerde çalışan arkadaşlarımızın mutlaka konu hakkında bilgili ve eğitim almış olmaları gerekmektedir. İnşallah eğitimi alan personelimiz öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamazlar." ifadesini kullandı.

Safranbolu, Güncel

Kaynak: AA

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