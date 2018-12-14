Safranbolu'da İlkokul Öğrencilerine Film Gösterimi

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer'in talimatıyla başlatılan "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" projesi kapsamında film gösterimi yapıldı.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde "Ferdinand" adlı animasyon film gösterimi, Zati Ağar İlkokulu öğrencileri için yapıldı.
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle gençlerin ve çocukların sosyal hayatının içinde yer aldıklarını söyledi.
Belirli aralıklarla okullarda film gösterimleri yaptıklarını, daha önce sinemaya hiç gitmemiş öğrencilerin sinemayla buluştuğunu aktaran Ürkmezer, "Başlattığımız çeşitli projelerin asıl hedefi gençlerimiz ve çocuklarımız. Geleceği inşa ederken gençlere yatırım yapmanın öneminin bilinciyle, onların çeşitli alanlarda bilgi sahibi olmalarının önünü açıyoruz. Bu tür etkinlikler hem eğlenceli, hem de öğreticidir." diye konuştu.
Fatih,Safranbolu
14 Aralık 2018 Cuma 16:24