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Safranbolu'da kadınlar yürüdü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 250 kadın dövizler taşıyarak yürüdü.

08.03.2020 14:16
Safranbolu'da kadınlar yürüdü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 250 kadın dövizler taşıyarak yürüdü.

Safranbolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüş sırasında kadınlar, 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır', 'Cehaletin tek korkusu kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına öğretir', 'Şiddet değil sevgi görmek istiyoruz', 'Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş olmazdı', 'Kadın insandır, erkek ise insanoğlu' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Burada toplanan yaklaşık 250 kadın, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse açıklama yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Safranbolu, Güncel
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