Safranbolu'da "Kapsayıcı Eğitim" Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kapsayıcı Eğitim" seminerleri Safranbolu
'da başladı.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan ve 4 gün sürecek seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, bütün öğrencilere kendilerine ihtiyaç duydukları olanaklar sağlanırsa, kendileri için konulan eğitsel hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.
Bu eğitim anlayışındaki yaklaşımın öğrenciler arasındaki farklılıkları bir problem olarak görme yerine, eğitim öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak algılamak gerektiğini anlatan Gümüş, "Öğrenenler arasındaki farklılıkları gayet doğal olarak karşılayan ve destekleyen bu yenilikçi bakış açısına sahip eğitim anlayışıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve olanaklara her çocuğun eşit düzeyde ve en iyi şekilde erişimi sağlanacaktır." diye konuştu.
Gümüş,Safranbolu
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:18