Safranbolu'da karantinaya alınan bölgede denetimler sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokakları karantinaya alınan mahallede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

19.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:20
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokakları karantinaya alınan mahallede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla bir caddesi, sokak ve bu sokağa bağlı yolların karantinaya alındığı İsmetpaşa Mahallesi'nde polis denetimlerini sürdürüyor.
Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatıldığı mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları kaymakamlık, belediye ve muhtarlık tarafından karşılanıyor.
Mahallenin muhtarı Ercan Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede bütün önlemlerin alındığını belirterek bu nedenle yetkililere teşekkür etti.
Herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Türe, "Cadde ve sokaklarımız önlem amaçlı karantinaya alındı. Bu cadde ve sokaklara giriş çıkış yasak. Karantina bölgesinde yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor." diye konuştu.
Bu arada, bazı cadde ve sokakları karantina altına alınan mahalle havadan görüntülendi.
Birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve sokağa çıkan tüm yollar karantinaya alınmıştı. Safranbolu’da karantinaya alınan bölgede denetimler sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: İsmetpaşa Mahallesi, Safranbolu, Çağlayan, Karabük, Güncel, Haber

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