Safranbolu'da Khgb Meclis Toplantısı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği
(KHGB) 2. Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Ürkmezer, 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından Safranbolu'ya KÖYDES programları için 5 milyon 380 bin 688 lira ödenek aktarıldığını söyledi.
Aktarılan ödenekle köylere 16.5 kilometre sıcak asfalt, 5 içme suyu, bir içme suyu borusu alımı ve bir atık su olmak üzere 13 proje yapılmasını planladıklarını ve bunlardan sadece Ovaköseler köyü Siyamoğlu Mahallesi içme suyu deposu yapımı işinin devam ettiğini ifade eden Ürkmezer, şunları ifade etti:
"2018 yılı tamamlanmadan bütün projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin öz bütçesini artırmak ve yeni kaynaklar sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz köylerine İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 13 kilometre sıcak asfalt yapıldı ve Safranbolu Belediyesi olarak Yazıköy- Kastamonu
yol bağlantısına yaptığımız 3 kilometre sıcak asfaltla Safranbolu'nun köylerinde 32 kilometre sıcak asfalt yapılmış oldu. 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 2019'da da çok iyi projeler üretip, köylerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz."
Toplantıda Birlik Müdürü Gökhan Kara
tarafından 2018 yılı faaliyet raporu ile 2018 yılı geçici bütçesi ve 2019-2020-2021 yıllarının tahmini bütçelerinin sunumu yapıldı. Meclisin onayına sunulan bütçeler, oy birliği ile kabul edildi.
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