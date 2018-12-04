Safranbolu'da Kış Lastiği Uygulaması

Safranbolu
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği uygulaması yapıldığı bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, kış aylarının gelmesiyle birlikte, araçların detaylı olarak bakımını yaptırmak ve kış koşullarına uygun araç kullanma tekniğini bilmenin hayati zorunluluk olduğu belirtildi.
Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur, sis, kar ve buzlanmanın sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürücüler araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalı, karlı ve buzlu kesimlerde güvenlikleri için mutlaka zincir takmaları gerekmektedir. Kış şartlarında lastik derinliği 3 milimetreden az olması aracın çekişini olumsuz etkiler. Diş derinliği 1,6 milimetreden düşük olanlar ise aracın yol tutmasında zorluklar yaratır. Bu nedenle lastikler mutlaka değiştirilmelidir. Sürüş esnasında yayalara karşı mutlaka dikkatli olunmalı, kaygan zeminlerde yayaların dengelerini kaybedip araçların önüne çıkabilecekleri asla unutulmamalıdır. Bununla birlikte kaygan yollarda takip mesafesi mutlaka iki katına çıkarılmalıdır."
Safranbolu
04 Aralık 2018 Salı 17:06