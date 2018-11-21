Safranbolu'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:50



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:50

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında kış aylarının gelmesi ile birlikte trafik ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda toplantı yapıldı.Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Ören, Belediye Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür V. Hacer Yıldırım, Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz, Karayolları 153 Şube Şefi Ziya Şengül, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Toksöz ile Belediye Trafik Memuru Ali Yılmaz ve Belediye Temizlik İşleri Müdürü Tuncer Güler katıldı.Toplantıda, kış aylarında muhtemel olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklara dikkat çekmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.İlçede kış aylarında kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde zaman zaman aksaklıklar meydana geldiğini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bu aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için oldukça önemli. İlçemizi yalnızca yaz aylarında değil, kış aylarında da çok sayıda turist ziyaret etmektedir. Şehrimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizin de rahat edebilmeleri için tedbirlerimizi alıyoruz. Amacımız Safranbolu'muzda kış aylarında da vatandaşlarımızın hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmelerini sağlamaktır" dedi. - KARABÜK