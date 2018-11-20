Safranbolu'da Kışa Hazırlık

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
başkanlığında kış mevsiminde ilçede alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, kış mevsiminde oluşması muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar da dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla tedbirler alınacağını söyledi. Kar
yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde zaman zaman aksaklıklar meydana geldiğini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:
"Bu aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için oldukça önemli. İlçemizi yalnızca yaz aylarında değil, kış aylarında da çok sayıda turist
ziyaret etmektedir. Şehrimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizin de rahat edebilmeleri için tedbirlerimizi alıyoruz. Amacımız Safranbolu'da kış aylarında da vatandaşlarımızın hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmelerini sağlamaktır."
Toplantıda, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlendi.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören
, Belediye Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Hacer Yıldırım, Belediye Zabıta
Müdürü Mustafa Yılmaz, Karayolları 153 Şube Şefi Ziya Şengül
, İlçe Özel İdare Müdürü Selim
Toksöz katıldı.
Fatih Ürkmezer,Safranbolu