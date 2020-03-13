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Safranbolu'da korona virüse karşı su kesintisi yapılmayacak

Safranbolu Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.

13.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:34
Safranbolu'da korona virüse karşı su kesintisi yapılmayacak
Safranbolu Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alınan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Korona Virüsünden (COVID-19) korunma önlemleri ve hijyen tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2020 tarihine kadar su faturası borcu olan vatandaşlarımız için konut aboneliklerinde su kesintisi yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Safranbolu, Güncel

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