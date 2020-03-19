Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu'da koronavirüs tedbirleri - Güncel

Safranbolu'da koronavirüs tedbirleri

Safranbolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

19.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:13
Safranbolu'da koronavirüs tedbirleri
Safranbolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
Safranbolu Belediyesi ekipleri, pazar yerleri, duraklar ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, vatandaşların hijyen konusuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın evde kalmaları konusunda bizlere de kolaylık sağlamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Zabıta ekipleri pazarda eldiven dağıttı
Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri, perşembe pazarında hijyen tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak eldiven dağıttı, bilgilendirme afişleri astı.
Ekipler, vatandaşları ürünleri elle seçmemeleri, alışveriş süresini uzun tutmamaları ve kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyarak alışveriş yapmaları konusunda uyardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Safranbolu, Elif Köse, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading