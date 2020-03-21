Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı
Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.
21.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:42
Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, hijyen tedbirleri kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek amacıyla merkezi parklarda ve meydanlarda bulunan bankların geçici bir süre ile kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bilinçli olması, zorunlu olmadıkça toplu gezmemeleri rica olunur." denildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, hijyen tedbirleri kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek amacıyla merkezi parklarda ve meydanlarda bulunan bankların geçici bir süre ile kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bilinçli olması, zorunlu olmadıkça toplu gezmemeleri rica olunur." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Safranbolu, Güncel