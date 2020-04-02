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Safranbolu'da Kovid-19 tedbirleri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklar yıkandı.

02.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:10
Safranbolu'da Kovid-19 tedbirleri
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklar yıkandı.
Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köyiçi mevkisinde yaptığı temizlik çalışmasında sokakları fırçalarla yıkadı.
Çalışmaların kentin çeşitli bölgelerinde devam edeceği bildirildi.
Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğünün hijyen konusunda titizlikle çalıştığını belirten Köse, "Doğaya zarar vermeyecek şekilde dezenfeksiyon uygulaması yapıyoruz. Kentimizin çeşitli bölgelerinde bu uygulama da devam edecek. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Safranbolu'da Kovid-19 tedbirleri - Haberler

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