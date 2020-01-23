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Safranbolu'da mahalle meclisleri kurulacak"

Safranbolu Belediyesi tarafından mahalleler ölçeğinde esnaf meclisleri, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri ve mahalle meclislerinin kurulması kararlaştırıldı.

23.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:56Safranbolu'da mahalle meclisleri kurulacak
Belediyesi tarafından mahalleler ölçeğinde esnaf meclisleri, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri ve mahalle meclislerinin kurulması kararlaştırıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, mahalle meclisleri sayesinde daha özgür, daha katılımcı ve ortak aklın daha çok işletildiği, şeffaf ve paylaşımcı yeni bir döneme geçileceğini söyledi.

Demokrasinin yalnızca 5 yılda bir kullanılan oy kullanma manasına gelmediğini, mahalle meclisleri ile her vatandaşın her an karar verici pozisyonda olacağını ifade eden Köse, "Gelin Safranbolu'yu beraber yönetelim. Bu amaçla kurulan mahalle meclislerinin tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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