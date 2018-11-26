Safranbolu'da Mozaik Sanatı Yaşatılıyor

Safranbolu
Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) birçok kurumla işbirliği ile açtığı kurslarla 8 ayrı şubesinde eğitimlere devam ediyor.
Safranbolu'nun kalabalık mahalleleri arasında yer alan Emek Mahallesi
'nde bulunan şubede kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından modern eğitimlere kadar çeşitli branşlarda kurs eğitimleri alıyor. Hatice Çetinkaya
tarafından verilen "Cam
Mozaik"kursunda kursiyerler göz dolduran eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin, sanatsal mozaik tekniğine uygun kompozisyon oluşturması, mozaik panoya uygun desen çizme ve çizdiği deseni renklendirme işlemlerini yapması, dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları gibi teknik bilgilerin aktarıldığı kursta, kursiyerler ışıltılı ürünler elde ediyor.
Mesleki yeterliklerini kazananların, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışma imkanı bulabileceklerini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih
Ürkmezer, "Kursiyerlerimiz kurslarda boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra meslekte ediniyorlar. Kurs bitiminde aldıkları eğitimle kendi ev ve işyerlerinde üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sağlama imkanı bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Hatice Çetinkaya,Cam,Emek Mahallesi,Safranbolu
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:39