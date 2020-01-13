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Safranbolu'da müzik okulu ilgi görüyor

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini artırmak için Belediye Nikah Salonu'nda hizmet veren müzik okulu ilgi görüyor.

13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50Safranbolu'da müzik okulu ilgi görüyor
Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini artırmak için Belediye Nikah Salonu'nda hizmet veren müzik okulu ilgi görüyor.
Her yaş grubundan çocukların ve gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre enstrümanların yer aldığı müzik okulunda öğrenciler, keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgıları çalmayı öğreniyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çocukların kurslarla bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulduklarını söyledi.
Müzik okulunda çocukların yeteneklerine göre istedikleri müzik aletini ücretsiz çalmayı öğrendiklerini belirten Köse, "Çocuklarımızın istekli olmaları ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları bizleri de mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Safranbolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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