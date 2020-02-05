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Safranbolu'da öğrencilere çorba ikramı

Safranbolu Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı.

05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:50Safranbolu'da öğrencilere çorba ikramı
Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılımıyla öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.

Köse, burada yaptığı konuşmada, "Daha önce de belirttiğim üzere paylaşmak bizim kültürümüzde var. Safranbolu Belediyesi olarak her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, üniversitemizin dolayısıyla güzel ilçemizin misafirleri. Bize düşen de eğitimin her kademesinde destek vermek. Burada yapmış olduğumuz farkındalık oluşturmak. Bunun anlamı da büyük-küçük demeden öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm öğrencilerimize afiyet olsun." dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

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