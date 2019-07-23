Safranbolu'da örtü altı sebzeciliğinde hasat zamanı

Safranbolu
Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu kapsamında yetiştirilen ürünler hasat yapacak duruma geldi.
Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Tokatlı Şubesinin bahçesinde verilen organik üretim kursunda incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurs hakkında bilgi aldı.
Köse, burada yaptığı konuşmada, "Kursiyerlerimiz burada hem organik tarım yapmayı öğreniyor hem de İŞKUR İl Müdürlüğünce sağlanan destekle günlük bütçelerine katkı sağlıyor. Burada yetiştirilen ürünler Safranbolu Belediyesine bağlı SAKEM mutfağında pişirilip yetkili komisyonlarca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gönderiliyor. Kursiyerlerin hemen hepsinin kendi bahçeleri mevcut, üretimlerini sürdürdükleri bahçelerinde işin tekniğini uzman eğitmen tarafından öğrenerek daha verimli ürünler elde edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Başkan Köse'ye ziyaretinde İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven de eşlik etti.