Safranbolu'da SAKEM yıl sonu sergisi

Kaynak: AA

Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), yıl sonu sergi ve şenlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.Köyiçi mevkisinden başlayan ve SAKEM Aslanlar Şubesi'nde son bulan yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, belediye personeli, SAKEM çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Serginin açılışında konuşan Köse, sergide sanatın her dalının yer aldığını söyledi.Sergide çok büyük emek olduğunun altını çizen Köse, "Hocalarımıza, koordinatörümüze teşekkür ediyoruz. Günlerdir neredeyse uykusuz kalacak kadar emek vererek oluşturdular bu etkinlikleri. SAKEM Safranbolu'daki ve civar ilçelerdeki kadınlarımız için aslında sadece kurs olmaktan ziyade onların sosyalleştikleri, yeni dostluklar edindikleri, aynı zamanda üretime de katkıda bulundukları bir kurum. Ciddi bir vizyonu var SAKEM'in artık. Biz bu vizyonu biraz daha ileri taşıyarak, burada üretime katkıda bulunacak kadınların kooperatifleşerek evlerine maddi anlamda daha fazla katkıda bulunmaları için destek olmalıyız. Yine bu bağlamda kurslarımıza destek veren Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezine, İŞKUR Müdürlüğüne teşekkür ediyor, bir hafta boyunca devam edecek olan etkinliklerimize herkesi davet ediyorum." diye konuştu.SAKEM Çocuk Korosu tarafından verilen konserin ardından sergi gezildi.