Safranbolu'da Şoförlere Eğitim

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle taksi, minibüs ve servis araç şoförlerine eğitim verildi.Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda verilen seminerde konuşan Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Mehmet Deniz, eğitimlerin yararlı olduğunu söyledi.Şoför esnafının kurallara uyması gerektiğini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:"Taksiciler kısa ve uzun mesafe konusunda yolculara sorun çıkarmayacak. İlçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin gideceği yeri bilmemeleri nedeniyle gideceği yeri uzatmak çok ağır bir suçtur. Yasa gereği araçlarda seyir halinde telefonla konuşulması yasaktır. Bakanlık emri gereği, tüm emniyet mensuplarına araçlara ceza yazma yetkisi verilmiştir. Buna göre tüm araç sahipleri kurallara uymak zorundadır. Ticari araçlarımızda sigara içmek yasaktır. Ticari araçlarımızda yolcuya sorulmadan müzik açılmayacaktır. Araçlarımızın içi ve dışı temiz olacak, sürücülerimiz bakımlı, esnaflığa yakışan giyim ve kuşam içinde olacaktır. Yolcularla tartışmaya girilmeyecek ve konuşma üsluplarına dikkat edilecektir. Kış mevsimi nedeniyle araçlarımızda ısınma problemi olmaması gerekmektedir. Gerekli, gereksiz korna çalınmayacak, zorunlu hallerde 'bib' korna kullanılacak. Hız sınırları ve trafik kurallarına mutlaka uyulacaktır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli seçimler için iş yerlerimizi ziyarete gelen siyasi partilere sempati duysanız da duymasanız da gerekli ilgi alaka gösterilecek, asla sorun yaşanmayacaktır."Eğitimde polis memuru Gencay Fırat, slayt eşliğinde uyuşturucuyla mücadele ve emniyet kemeri konulu eğitim verdi.Polis memuru İlhan Topcu da ilçedeki trafik sorunu ve durak harici durma kalkmalarda trafik akışının engellenmemesi ve yayalara geçit hakları konusunda uyarılarda bulunarak, servis şoförlerinin bakanlığın yayınladığı yönetmelik çerçevesince çalışmalarını sürdürmeleri, özellikle rehberlerin çocukları indir-bindir ve yolun karşısına geçişlerde çok dikkatli olmaları, emniyet kemeri takılması konusunda bilgilendirme yaptı.