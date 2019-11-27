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Safranbolu'da tarih kokan dükkanların "yüzleri" yenileniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 62 tarihi dükkanın ön cephelerinde restorasyon çalışması başlatıldı.

27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:06Safranbolu'da tarih kokan dükkanların
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan 'ün ilçesinde 62 tarihi dükkanın ön cephelerinde restorasyon çalışması başlatıldı.
18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede bulunan dükkanların ön cephe restorasyonu, "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikten hemen sonra ihale yapılarak çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Çalışmaları şubat ayı başında bitirmeyi planlıyoruz. Malumunuz bu proje, BAKKA tarafından destekleniyor. Dükkanların her biri de özel mülkiyet. Bu nedenle dükkan sahiplerinin muvafakatleri alınarak çalışmalara başlandı." ifadesini kullandı.
Köse, planın, çarşının çok önemli noktalarını kapsadığını aktararak, "Bazı bölgelerine de özel projeler, planlamalar yapılacak. Tüm çalışmalarımızı standarda uygun yapıyoruz. Amacımız Safranbolu'muza daha güzel bir çehre kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başararak, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçedeki restorasyon projesi, Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilmişti.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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