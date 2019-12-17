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Safranbolu'da "turizm" denetimi

UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, maliye, esnaf odası ve zabıta ekiplerinden oluşan Turizm Denetleme Komisyonu, kafe, lokanta ve pansiyonlarda denetim yaptı.

17.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:32Safranbolu'da
UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan 'ün ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, maliye, esnaf odası ve zabıta ekiplerinden oluşan Turizm Denetleme Komisyonu, kafe, lokanta ve pansiyonlarda denetim yaptı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla turizme yönelik hizmet veren iş yerlerinde yapılan denetimlerde, başta hijyen kuralları, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde, iş yerini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgeler, personel kıyafeti, sağlık karneleri, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri ile açıkta satılan ürünlerle unlu mamuller incelendi.

Sağlığı olumsuz etkileyecek gıda maddeleri ile diğer maddelerin ayrı reyonlarda satışının yapılıp yapılmadığı, tezgah ve raf yüksekliği gibi incelemelerin de yapıldığı denetimlerde, hijyen ve diğer alanlardaki şartlarla ilgili işletmecilere çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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