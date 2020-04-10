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Safranbolu'da üçüncü köy de karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde artış gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle üçüncü köy olarak Tintin köyü de karantina altına alındı.

10.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:05
Safranbolu'da üçüncü köy de karantinaya alındı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde artış gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının fazla olması nedeniyle üçüncü köy olarak Tintin köyü de karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Tintin köyü Aliköseler Mahallesi komşu mahallelerinde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vaka sayısının fazla olması nedeniyle 10 Nisan saat 18.00'den itibaren 22 Nisan gece saat 24.00'e kadar karantina altına alındı. Yayılım potansiyeli yüksek olan korona virüsü enfeksiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla köye giriş çıkışlar izne bağlı olarak gerçekleştirilecek. İki gün önce de Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi Covid-19 vakalarının yüksek olması nedeniyle karantinaya alınmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel
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