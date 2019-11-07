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Safranbolu'da üstyapı çalışmaları

Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, çalışmaların programlı olarak devam ettiğini bildirdi.

07.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:55 Safranbolu'da üstyapı çalışmaları
Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, çalışmaların programlı olarak devam ettiğini bildirdi.

Varlı, Fen İşleri Müdürlüğü ve Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiğini, Tokatlı ve Barış mahallelerinin ardından ekiplerin sanayi bölgesindeki yol rehabilite çalışmalarını başladığını söyledi.

Varlı, "Ekiplerimiz gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Öncelikle arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Safranbolu'muzda ihtiyaç duyulan her mahallemizde her sokağımızda asfalt çalışması yapamaya gayret ediyoruz. Amacımız asfalt sezonu tamamlanmadan ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde çalışmaları tamamlamak. Safranbolu'muzu halkımız ile birlikte daha yaşanılır bir şehir yapma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yine ihtiyaç duyulan mahallelerimize de asfalt, bordür, kaldırım yenileme ve yol genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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