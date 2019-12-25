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Safranbolu'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin başkanlığında yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı.

25.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:52 Safranbolu'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı
Belediye Başkanı Elif Köse'nin başkanlığında yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı.

İlçede bir otelde yapılan toplantıya, Meclis 1 Başkan Vekili Onur Varlı, başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Karşılıklı görüş alış verişi içerisinde geçen toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını ifade ederek, Başkan Köse ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayret ve çabasıyla tüm Safranbolu halkı ile karşılıklı istişare içerisinde hizmetlerin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Elif Köse, "Tek amacımız bizlere miras olan bu güzel ilçeye hizmetin en iyisini, en kalitelisini vermek. Bu anlamda yıl içerisinde muhtarlarımız ile sık sık bir araya gelerek sorunları ilk ağızdan birlikte çözmeye çalıştık. Ben nisan ayından bu yana bizlere verdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyor, 2020 yılında hizmetlerimize hep birlikte aralıksız devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Başkan Köse'nin muhtarlarla uzun süre sohbet ettiği toplantı çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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