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Safranbolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Karabük'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

24.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:09
'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karabük ile Bolu'nun ilçesi arasında bulunan D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Söğütlüçeşme yokuşunda yağış ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle ağır tonajlı araçların kara yoluna çıkışlarını belirlenen bazı noktalarda engelleyen polis, hasarlı kazalara da müdahale ediyor.
Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir takarak yollarına devam ediyor.
Bu arada ilçesinde de etkili olan yağışı nedeniyle sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı ve araçların kaydığı görüldü.
Safranbolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Safranbolu, Karabük, Gerede, Güncel

Kaynak: AA


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