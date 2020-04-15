Safranbolu'daki öğretmenler "evde kalanlar" için şarkı söyledi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesinde Türkiye'nin farklı şehirlerden öğretmenler eserler seslendirdi.
15.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:36
Projede Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar için "Memleketim" şarkısını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesinin Karabük'ü yerel ve ulusal düzeydebaşarıyla temsil ettiğini söyledi.
Lisenin katıldığı yarışmalarda çeşitli başarılar kazandığını belirten Vargeloğlu, "Alanında başarılıöğretmenlerimizin bulunduğu güzide bir lisemiz. Bakanlığımızca güzel sanatlar liseleri arasındadüzenlenen bu organizasyonda başarıyla ilimizi temsil etmelerinden dolayı kıymetli öğretmenlerimizikutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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