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Safranbolu'daki öğretmenler "evde kalanlar" için şarkı söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesinde Türkiye'nin farklı şehirlerden öğretmenler eserler seslendirdi.

15.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:11
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesinde Türkiye'nin farklı şehirlerden öğretmenler eserler seslendirdi.
Projede Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar için "Memleketim" şarkısını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesinin Karabük'ü yerel ve ulusal düzeyde başarıyla temsil ettiğini söyledi.
Lisenin katıldığı yarışmalarda çeşitli başarılar kazandığını belirten Vargeloğlu, "Alanında başarılı öğretmenlerimizin bulunduğu güzide bir lisemiz. Bakanlığımızca güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen bu organizasyonda başarıyla ilimizi temsil etmelerinden dolayı kıymetli öğretmenlerimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Safranbolu’daki öğretmenler ’evde kalanlar’ için şarkı söyledi

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Türkiye, Güncel
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