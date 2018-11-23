Safranbolu'dan Kısa Kısa

Ressam Rıza Korkmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Yaşayan Şehir Safranbolu
Resim Sergisi" açıldı.
Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde yapıla açılışa; Karabük
Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
, Safranbolu Müftüsü İsmail Temur
ve davetliler katıldı.
Vali Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, Korkmaz'ı tebrik ederek, miras kent Safranbolu'yu bir birinden güzel eserlerle resmettiğini söyledi.
Serginin 7 Aralık
'a kadar açık kalacağı bildirildi.
- Safranbolu mutfağı tanıtılacak
Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesi'nde Türkiye
Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek tarafından "Gıdayı Saklama Koşulları ve Sağlıklı Beslenme" semineri verildi.
Seminerde konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun yöresel birçok lezzetinin bulunduğunu söyledi.
Safranbolu'nun uluslararası arenada tanıtılacağını, 30'a yakın ülkenin bu sayede Safranbolu'ya geleceğini tahmin ettiklerini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu'yu her platformda tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bayram Özrek'in bu konuda desteğini almak üzere Safranbolu'ya davet ettik. Önümüzdeki günlerde Safranbolu yöresine ait yemek kitabını hazırlamak için deneyimlerine de başvuracağız. Bugün gerçekleşen interaktif etkinliğimizde yöresel ürünleri tadıp yapımı hakkında da bilgiler aldık." diye konuştu.
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