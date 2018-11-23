23 Kasım 2018, 18:36
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Safranbolu'dan Kısa Kısa

Safranbolu

Ressam Rıza Korkmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Yaşayan Şehir Safranbolu Resim Sergisi" açıldı.

Ressam Rıza Korkmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Yaşayan Şehir Safranbolu Resim Sergisi" açıldı.

Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde yapıla açılışa; Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, Safranbolu Müftüsü İsmail Temur ve davetliler katıldı.

Vali Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, Korkmaz'ı tebrik ederek, miras kent Safranbolu'yu bir birinden güzel eserlerle resmettiğini söyledi.

Serginin 7 Aralık'a kadar açık kalacağı bildirildi.

- Safranbolu mutfağı tanıtılacak

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesi'nde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek tarafından "Gıdayı Saklama Koşulları ve Sağlıklı Beslenme" semineri verildi.

Seminerde konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun yöresel birçok lezzetinin bulunduğunu söyledi.

Safranbolu'nun uluslararası arenada tanıtılacağını, 30'a yakın ülkenin bu sayede Safranbolu'ya geleceğini tahmin ettiklerini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu'yu her platformda tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bayram Özrek'in bu konuda desteğini almak üzere Safranbolu'ya davet ettik. Önümüzdeki günlerde Safranbolu yöresine ait yemek kitabını hazırlamak için deneyimlerine de başvuracağız. Bugün gerçekleşen interaktif etkinliğimizde yöresel ürünleri tadıp yapımı hakkında da bilgiler aldık." diye konuştu. Karabük,Fatih,Safranbolu
23 Kasım 2018 Cuma 18:36