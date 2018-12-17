Safranbolu İçme Suyu Arıtma Tesisinde Çalışmalar Sürüyor

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmalarının hızla devam ettiğini ve gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Karabük'e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılanmaktadır. '81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu kapsamda Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmaları hızla devam ediyor. Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Konvansiyonel tip arıtma tesisinde inşaat işlerinin büyük kısmının tamamlanmak üzere, isale hattında ise 5 bin 175 metre boru imalatı tamamlandı. Tesisi 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu'ya günde 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecek." dedi.DSİ Genel Müdürü Aydın, Safranbolulu vatandaşlara kaliteli içme suyu temin edecek bu projenin hayat geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. - KARABÜK