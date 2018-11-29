Safranbolu İlçe İdare Toplantısı

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
başkanlığında ilçe idare toplantısı yapıldı.
Safranbolu Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, idarede birliğin sağlanması, yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi, teşkilatın ahenk içerisinde çalışması için gereken tedbirlerin alınması ve gerekli uygulamaların düzenlenmesi konularının görüşüldüğünü söyledi.
Çalışmaların daha verimli, sorunsuz, çözüm ve vatandaş odaklı olması amacıyla kurum amirlerine çeşitli konularla ilgili talimatlar verildiğini ifade eden Ürkmezer, kurumların işleyişiyle ilgili kurum amirlerinden bilgi aldığını belirtti.
Tüm bu çalışmaların ortak paydasının Safranbolu'da yaşayanların ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun en güzel hizmeti alabilmesi olduğunu aktaran Ürkmezer, "Amacımız, Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapmak. Huzur
kenti olan Safranbolu'da yatırımların yanı sıra güvenlik, asayiş ve eğitim de bizim için oldukça önemli." diye konuştu.
Toplantıda, kamu görevlilerinin mesai saatlerine riayet etmesi, kurum amirleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması, etkin, verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının oluşturulması, kamu hizmetlerine erişimin sağlanması hususunda vatandaşlara yardımcı olunması, yaşlı, dezavantajlı ve engelli vatandaşların yapmış olduğu başvurularda her türlü kolaylığın sağlanarak, en kısa sürede hizmet verilmesi, ancak görevi suistimale yer verecek davranışlardan da kaçınılması talimatları verildi.
Toplantıda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından başlatılan Mobil Uygulama Projesiyle (UYUMA) uyuşturucuyla mücadelede daha seri ve etkin bir şekilde bildirimde bulunması sağlandığından, kurum amirleri tarafından tüm personelin uygulama hakkında bilgilendirilmesi, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte olası hasta sayısının artması ve gerekli önlemlerin alınması, obeziteye karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi, okul kantinlerinde sık sık denetimlerin yapılması, yasak olan yiyecek ve içeceklerin satışının engellenmesi talimatı da verildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:56