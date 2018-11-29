Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, Muhtarlara Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:25



29 Kasım 2018 Perşembe 17:25

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, muhtarların hizmetin ilk adımı olduğunu söyledi.Ürkmezer, şöyle konuştu:"Mahalle veya köylerimizdeki eksikliklerin giderilmesi, gerekli makamlara bildirilmesi açısında ilk ağız muhtarlarımızdır. Bu nedenle bizlerde gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak kendileriyle istişareye devam ederek hizmetlerimize devam ediyoruz. Göreve geldiğim günden itibaren muhtarlarımızla sık sık toplantılar düzenleyerek hem mahallelerimizin hem de köylerimizin sorunlarını, taleplerini konuşarak, projeler yaparak aşmaya gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalar böyle de devam edecek."