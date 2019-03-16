Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer Muhtarlarla Buluştu

Kaynak: AA

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda aday olmayan muhtarlara plaket verdi.İlçede bir restoranda düzenlenen programda konuşan Ürkmezer, muhtarların devletle vatandaş arasındaki en önemli köprü olduklarını söyledi.İki yıldır ilçede görev yaptığını anlatan Ürkmezer, "Bu süre zarfında mahalle ve köy muhtarlarımızla güzel bir uyum içerisinde çalıştık. Aslında hepimizin ortak amacı bu güzel kente hizmet etmek. Eğer bunu başarabilmişsek kendimizi mutlu addederiz çünkü Safranbolu bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu vesileyle Safranbolu'ya hizmet vermiş ve 31 Mart seçimlerinde aday olmayacak arkadaşlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza ise görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.Konuşmanın ardından Ürkmezer, muhtarlara plaket verdi.