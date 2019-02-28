Safranbolu Konakları Beyaza Büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde tarihi konaklar beyaza büründü.
Kentte dün başlayan kar yağışı gece etkili olurken, Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, Tarihi Çarşı bölgesine hakim tepe olan Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakıldığında, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Karabük, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA